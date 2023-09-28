برشلونة يعلن عن أرباح بقيمة 304 ملايين يورو

أعلن نادي برشلونة عن قيمة أرباح النادي خلال موسم 2022/ 2023 بعد إغلاق السنة المالية للنادي.

ونشر النادي بيانًا كشف من خلاله عن أن قيمة الأرباح وصلت إلى 304 ملايين يورو، وارتفاعها عما حققه النادي في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن النادي حقق على مستوى موحد دخلا تشغيليا قيمته 1.259 مليار يورو، مع وجود إنفاق تشغيلي وصل إلى 1.165 مليار يورو.

وأشار النادي إلى أن النتائج التي حققها خلال الموسم ستسجل في التاريخ من حيث الأرقام التشغيلية القياسية في القسم التجاري وعمليات تشغيل الملاعب، وأن النادي حقق تطورًا في كل مجالات الأعمال أكثر، ما كان متوقعا في كل منها.

وحقق النادي أرباحًا تجارية بقيمة 351 مليون يورو أكثر مما حققه في العام الماضي بنسبة 43%، كما وصلت أرباح الرعاية إلى 200 مليون يورو والمبيعات في المتجر الرسمي للنادي وصلت إلى 100 مليون يورو وهي أرقام قياسية.

وأغلقت عمليات الملاعب موسم 2022/ 2023 الأكاديمي في 30 يونيو بإجمالي إيرادات 229 مليون يورو، أكثر 14% من المدرجة في الميزانية و8% أكثر من الرقم المسجل في موسم 2018/ 2019 وهو الموسم الكامل الأخير قبل كوفيد؛ والزيادة البارزة في الدخول لملعب سبوتيفاي كامب نو كانت لافتة، خاصة مع أرباح 121 مليون يورو حصل عليها النادي من وصول عدد تذاكر مباريات الفريق الأول لمليون تذكرها بيعت لمشاهدة مباريات الفريق الأول، كما كان هناك رقم في تذاكر مباريات فريق النساء التي جلبت 2.7 مولين يورو و4.5 مليون يورو لفريق السلة أكثر بنسبة 126% من موسم 2018/ 2019.

وأعلن النادي أنه حصل على رقم قياسي في من الرعاية الجديدة والتي حصل من خلالها على 97.6 مليون يورو.

ويتوقع النادي من خلال بيانه الحصول على إيرادات قدرها 859 مليون يورو وأرباح قيمتها 11 مليون يورو قبل الضرائب، ضمن خطة الجدوى التي وافق عليها النادي.