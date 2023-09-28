الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يعلن عن أرباح بقيمة 304 ملايين يورو

برشلونة
برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن قيمة أرباح النادي خلال موسم 2022/ 2023 بعد إغلاق السنة المالية للنادي.

ونشر النادي بيانًا كشف من خلاله عن أن قيمة الأرباح وصلت إلى 304 ملايين يورو، وارتفاعها عما حققه النادي في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن النادي حقق على مستوى موحد دخلا تشغيليا قيمته 1.259 مليار يورو، مع وجود إنفاق تشغيلي وصل إلى 1.165 مليار يورو.

وأشار النادي إلى أن النتائج التي حققها خلال الموسم ستسجل في التاريخ من حيث الأرقام التشغيلية القياسية في القسم التجاري وعمليات تشغيل الملاعب، وأن النادي حقق تطورًا في كل مجالات الأعمال أكثر، ما كان متوقعا في كل منها.

وحقق النادي أرباحًا تجارية بقيمة 351 مليون يورو أكثر مما حققه في العام الماضي بنسبة 43%، كما وصلت أرباح الرعاية إلى 200 مليون يورو والمبيعات في المتجر الرسمي للنادي وصلت إلى 100 مليون يورو وهي أرقام قياسية.

وأغلقت عمليات الملاعب موسم 2022/ 2023 الأكاديمي في 30 يونيو بإجمالي إيرادات 229 مليون يورو، أكثر 14% من المدرجة في الميزانية و8% أكثر من الرقم المسجل في موسم 2018/ 2019 وهو الموسم الكامل الأخير قبل كوفيد؛ والزيادة البارزة في الدخول لملعب سبوتيفاي كامب نو كانت لافتة، خاصة مع أرباح 121 مليون يورو حصل عليها النادي من وصول عدد تذاكر مباريات الفريق الأول لمليون تذكرها بيعت لمشاهدة مباريات الفريق الأول، كما كان هناك رقم في تذاكر مباريات فريق النساء التي جلبت 2.7 مولين يورو و4.5 مليون يورو لفريق السلة أكثر بنسبة 126% من موسم 2018/ 2019.

وأعلن النادي أنه حصل على رقم قياسي في من الرعاية الجديدة والتي حصل من خلالها على 97.6 مليون يورو.

ويتوقع النادي من خلال بيانه الحصول على إيرادات قدرها 859 مليون يورو وأرباح قيمتها 11 مليون يورو قبل الضرائب، ضمن خطة الجدوى التي وافق عليها النادي.

برشلونة نادي برشلونة ارباح نادي برشلونة الدوري الاسباني الليجا

مواد متعلقة

ليفاندوفسكى يقود قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة إشبيلية فى الدورى الإسبانى

"حرب متبادلة".. المدير التنفيذى لأتلتيكو يتهم ريال مدريد بـ"الغش"

الأكثر قراءة

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

الرئيس السيسى يوجه بعلاج بطل كمال الأجسام "أشرف فولة" على نفقة الدولة

"الوطنية للانتخابات" تعلن عن قائمة الرموز الانتخابية لمرشحى الرئاسة

منشور أثار الجدل.. آخر تطورات أزمة انفصال شريف منير ولورا عماد

هل تبدأ الحرب؟.. "القاهرة الإخبارية": روسيا تُجهز جيشها لمواجهة الغرب

توافد المواطنين على الشهر العقارى بـ15 مايو لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات