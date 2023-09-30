رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام فى الدورى الإنجليزى

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة نارية أمام توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن ضفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام هوتسبير، في قمة نارية على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا قدم محمد صلاح أمام توتنهام قبل قمة الدورى الإنجليزى؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كا ما قدمه محمد صلاح أمام توتنهام، قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- خاض محمد صلاح 18 مواجهة سابقة ضد توتنهام هوتسبير في جميع المسابقات، وذلك بقميص أندية بازل السويسري، فيورنتينا الإيطالي، تشيلسي وليفربول الإنجليزيين.

- وحقق محمد صلاح 11 انتصارًا، و5 تعادلات، بينما تلقى هزيمتين فقط.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 11 هدفًا، وصنع هدفًا واحدًا.

- ولكن بقميص ليفربول، فقد خاض محمد صلاح 13 مباراة ضد توتنهام، بواقع 12 مواجهة في الدوري الإنجليزي، ومباراة واحدة في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/ 2019، والتي انتهت بتتويج ليفربول باللقب.

- وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول نحو تحقيق 8 انتصارات، وثلاثة تعادلات، بينما خسر مرة واحدة.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 9 أهداف (بواقع 8 أهداف في الدوري الإنجليزي وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا)، وصنع هدفًا واحدًا.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في مباراتي الدور الأول والثاني من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2022/ 2023، وانتهت المباراتين بفوز ليفربول.

وشهدت مباراة الدور الأول، فوز على ليفربول بنتيجة 2-1، وسجل محمد صلاح هدفي الريدز.

وتكرر فوز ليفربول في مباراة الدور الثاني بنتيجة 4-3، وسجل محمد صلاح هدفًا واحدًا من الرباعية.

ماذا ينتظر محمد صلاح وليفربول أمام توتنهام؟

1- يسعى محمد صلاح لمواصلة هوايته المفضلة بهز شباك المنافسين، وزيادة سجله التهديفي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف في مرمى توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي، متساويًا مع كل من: روجر هانت والسير كيني دالجليش وإيان راش، أساطير ليفربول.

وفي حال نجح صلاح في هز شباك توتنهام، فإنه سيتفوق على أساطير ليفربول، وسيُصبح الهدّاف التاريخي لمباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي.

- أما فريق ليفربول، فإنه يأمل أيضًا في مواصلة نغمة انتصاراته أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وخاض ليفربول 19 مباراة لم يتعرض خلالها لأي خسارة في كل البطولة، وسجل لاعبوه 48 هدفًا.

ترتيب ليفربول وتوتنهام فى الدورى الإنجليزى

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 نقطة.

بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.