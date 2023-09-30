محمد صلاح يصطدم بتوتنهام مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

يصطدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، بنظيره توتنهام هوتسبير على استاد توتنهام، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح يتحدى توتنهام مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ويأمل نجمنا المصري محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2023-2024.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعد التغلّب على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يفوز على ليستر سيتي بنتيجة 3-1، في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

في المقابل، يرغب فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق توتنهام هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع أرسنال بنتيجة 2-2، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، متفوقًا على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين فقط.