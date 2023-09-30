السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل الجولة السابعة

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى

تنطلق منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، اليوم السبت، والذي سيشهد العديد من المواجهات القوية.

وتشهد الجولة السابعة، عدة مباريات مثيرة أبرزها مواجهة توتنهام هوتسبير وليفربول في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ويستضيف مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" نظيره كريستال بالاس في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي التوقيت ذاته، يحل مانشستر سيتي متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة ضيفًا على وولفرهامبتون.

وفي الخامسة مساء اليوم أيضًا، يحل أرسنال ضيفًا على بورنموث ببطولة الدوري الإنجليزي.

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ترتيب الدوري الإنجليزي.. السيتي يتصدر

يتصدر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات على بيرنلي ونيوكاسل يونايتد وشفييلد يونايتد وفولهام ووست هام يونايتد ونوتنجهام فورست.

ويتفوق مانشستر سيتي على ليفربول صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، والذي يتفوق على برايتون صاحب المركز الثالث بفارق نقطة وعلى توتنهام وأرسنال بفارق نقطتين.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة السابعة على النحو الآتي:

1- مانشستر سيتي 18 نقطة

2- ليفربول 16 نقطة

3- برايتون 15 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 14 نقطة

5- أرسنال 14 نقطة

6- أستون فيلا 12 نقطة

7- وست هام يونايتد 10 نقاط

8- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

9- مانشستر يونايتد 9 نقاط

10- كريستال بالاس 8 نقاط

11- فولهام 8 نقاط

12- نوتنجهام فورست 7 نقاط

13- برينتفورد 6 نقاط

14- تشيلسي 5 نقاط

15- إيفرتون 4 نقاط

16- وولفرهامبتون 4 نقاط

17- بورنموث 3 نقاط

18- لوتون تاون نقطة واحدة

19- بيرنلي نقطة واحدة

20- شيفيلد يونايتد نقطة واحدة

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