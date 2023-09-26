الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024 قبل الجولة السابعة

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024 الممتاز بعد أن خاضت الفرق الإنجليزية مباراة الجولة السادسة، والتي شهدت إحراز أهداف في جميع مبارياتها عدا مباراة كريستيان بالاس وفولهام والتي انتهت بالتعادل السلبي كما شهدت أيضا هذه الجولة نتائج كبيرة كان أبرزها نتيجة مباراة شيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد والتي انتهت بفوز الأخير بـ 8 أهداف نظيفة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف

1

إرلينج هالاند مانشستر سيتي

8

2

سون هيونج مين توتنهام

5

3

براين مبيمو  برينتفورد

4

إيفان فيرجسون  برايتون

4

جارود بوين  وست هام

4

أودسون إدوارد  كريستال بالاس

4

كالوم ويلسون  نيوكاسل

4

4

سولي مارش  برايتون

3

تايوو أونيي  نوتنجهام فورست

3

هوانج هى تشان نوتنجهام فورست

3

دومينيك سولانكي بورنموث

3

بوكايو ساكا آرسنال

3

محمد صلاح  ليفربول

3

ألكساندر إيساك نيوكاسل

3

5

رحيم سترلينج تشيلسي

2

يوان ويسا  برينتفورد

2

لويس دياز ليفربول

2

برونو فيرنانديش  مانشستر يونايتد

2

داروين نونيز ليفربول

2

إيدي نكيتياه  آرسنال

2

موسى ديابي  أستون فيلا

2

رودري  مانشستر سيتي

2

ماتي كاش  أستون فيلا

2

ميشيل أنطونيو  وست هام

2

جوليان ألفاريز  مانشستر سيتي

2

جيمس ماديسون توتنهام

2

كريستيان روميرو توتنهام

2

جواو بيدرو  برايتون

2

مارتن أوديجارد آرسنال

2

 

 

 

 

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هالاند يواصل الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري

 كما يواصل اللاعب النرويجي ايرلنج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي في أن يسجل الهدف الأول في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقهم مع فريق نوتنجهام فورست ليواصل تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024.

كما يأتي اللاعب المصري محمد صلاح في ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف فقط وبفارق 5 أهداف كاملة من أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف وهو ايرلنج هالاند.

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