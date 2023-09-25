ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة السادسة "السيتي في الصدارة"

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة السادسة والتي انتهت أمس الأحد بلقاء مثير للغاية حيث انتهت المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بين فريقي شيفيلد يونايتد وفريق نيوكاسل يونايتد وانتهت المباراة بفوز الأخير على صاحب الأرض بثمانية أهداف نظيفة.

كما شهدت تلك الجولة تأكيد فريق مانشستر سيتي لصدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد تحقيقه الفوز السادس على التوالي دون تلقي أيا من الهزائم او التعادلات التي تعيق مساره في الاحتفاظ بنقاته الكاملة من المباريات التي يخوضها.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة السادسة

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 6 6 0 0 16 3 13 18 2 ليفربول 6 5 1 0 15 5 10 16 3 برايتون 6 5 0 1 18 8 10 15 4 توتنهام 6 4 2 0 15 7 8 14 5 أرسنال 6 4 2 0 11 6 5 14 6 أستون فيلا 6 4 0 2 12 10 2 12 7 وست هام 6 3 1 2 11 10 1 10 8 نيوكاسل 6 3 0 3 16 7 9 9 9 مان يونايتد 6 3 0 3 7 10 -3 9 10 كريستال بالاس 6 2 2 2 6 7 -1 8 11 فولهام 6 2 2 2 5 10 -5 8 12 نوتنغهام فورست 6 2 1 3 7 9 -2 7 13 برينتفورد 6 1 3 2 9 9 0 6 14 تشيلسي 6 1 2 3 5 6 -1 5 15 إيفرتون 6 1 1 4 5 10 -5 4 16 ولفرهامبتون 6 1 1 4 6 12 -6 4 17 بورنموث 6 0 3 3 5 11 -6 3 18 لوتون 5 0 1 4 3 11 -8 1 19 بيرنلي 5 0 1 4 4 13 -9 1 20 شيفيلد 6 0 1 5 5 17 -12 1

السيتي في الصدارة والليفر في الوصافة

ويلاحق فريق ليفربول منافسه فريق مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث أن الفارق بين الفريقين نقطتين فقط فيستحوذ مانشستر سيتي على النقاط الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بينما يفقد ليفربول نقطتين بسبب تعادله أمام فريق تشيلسي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي بهدف لكل فريق.