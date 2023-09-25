الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة السادسة "السيتي في الصدارة"

السيتي
السيتي

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة السادسة والتي انتهت أمس الأحد بلقاء مثير للغاية حيث انتهت المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بين فريقي شيفيلد يونايتد وفريق نيوكاسل يونايتد وانتهت المباراة بفوز الأخير على صاحب الأرض بثمانية أهداف نظيفة.

كما شهدت تلك الجولة تأكيد فريق مانشستر سيتي لصدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد تحقيقه الفوز السادس على التوالي دون تلقي أيا من الهزائم او التعادلات التي تعيق مساره في الاحتفاظ بنقاته الكاملة من المباريات التي يخوضها.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة السادسة

الترتيب

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

مانشستر سيتي

6

6

0

0

16

3

13

18

2

ليفربول

6

5

1

0

15

5

10

16

3

برايتون

6

5

0

1

18

8

10

15

4

توتنهام

6

4

2

0

15

7

8

14

5

أرسنال

6

4

2

0

11

6

5

14

6

أستون فيلا

6

4

0

2

12

10

2

12

7

وست هام

6

3

1

2

11

10

1

10

8

نيوكاسل

6

3

0

3

16

7

9

9

9

مان يونايتد

6

3

0

3

7

10

-3

9

10

كريستال بالاس

6

2

2

2

6

7

-1

8

11

فولهام

6

2

2

2

5

10

-5

8

12

نوتنغهام فورست

6

2

1

3

7

9

-2

7

13

برينتفورد

6

1

3

2

9

9

0

6

14

تشيلسي

6

1

2

3

5

6

-1

5

15

إيفرتون

6

1

1

4

5

10

-5

4

16

ولفرهامبتون

6

1

1

4

6

12

-6

4

17

بورنموث

6

0

3

3

5

11

-6

3

18

لوتون

5

0

1

4

3

11

-8

1

19

بيرنلي

5

0

1

4

4

13

-9

1

20

شيفيلد

6

0

1

5

5

17

-12

1

اليوم.. مانشستر سيتى يستهل رحلة الدفاع عن لقب أبطال أوروبا بمواجهة النجم الأحمر

بعد مباراة ليفربول ضد وست هام.. محمد صلاح يلمع فى الموسم الجديد

السيتي في الصدارة والليفر في الوصافة

ويلاحق فريق ليفربول منافسه فريق مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث أن الفارق بين الفريقين نقطتين فقط فيستحوذ مانشستر سيتي على النقاط الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بينما يفقد ليفربول نقطتين بسبب تعادله أمام فريق تشيلسي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي بهدف لكل فريق. 

اقرأ أيضاً

فانتازى الدورى الإنجليزى.. الرابحون فى الجولة السادسة وأبرز النصائح للجولة الجديدة

ترتيب الدورى الانجليزى الجولة السادسة مانشستر سيتى ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة السادسة

مواد متعلقة

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 3

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

عودة البريميرليج.. موعد بداية الدوري الانجليزي 2023-2024

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

انتخابات الرئاسة 2024.. الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى