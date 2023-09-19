الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مانشستر سيتى يستهل رحلة الدفاع عن لقب أبطال أوروبا بمواجهة النجم الأحمر

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستهل نادي مانشستر سيتي الانجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق النجم الأحمر الصربي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

موعد مانشستر سيتي والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا 
 

وتقام مباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر “ريد ستار بلجراد” في العاشرة مساءً على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

ويتطلع مانشستر سيتي لحصد الفوز في مباراة اليوم من أجل تحقيق أفضل بداية لرحلة الدفاع عن اللقب، البداية الجيدة للموسم والتي بدأها بتحقيق 5 انتصارات متتالية في بطولة الدوري الانجليزي، والبدء في تثبيت أقدامه مبكرًا في صراع قمة المجموعة والتأهل للدور المقبل من البطولة.

 فيما يتشبث النجم الأحمر بآماله في حصد نقطة على الأقل من المباراة تفيده في مشوار دور المجموعات والمنافسة على المركز المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

أبرز الغيابات في مانشستر سيتي


ويغيب عن مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والانجليزي جاك جريليتش ومواطنه جون ستونز.

ومن جانبه، قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: كل موسم نحن نبدأ المسابقة بالمباراة الأولى، والهدف هو الفوز بهذه المباراة، والتأهل من دور المجموعات، لم يتغير شيء بعد الفوز بالبطولة الموسم الماضي.”.

كما تحدث عن مستوى جيريمي دوكو قائلًا: “لعب بشكل جيد جدًا، كنت مندهش لأننا نعرف جودته ولكننا لم نتوقع ذلك، هو تهديد قوي”.


وعن إصابة كوفاسيتش وستونز وجريليش قال:“أعتقد أنهم يتحسنون في الوقت الحالي، لكن ليس لمباراة الغد، نتمنى تواجدهم في مباراة نوتنجهام وباقي المباريات لأننا نحتاجهم”.

وفي نفس المجموعة يواجه فريق لايبزيج الألماني نظيره يونج بويز السويسري في الثامنة إلا الربع مساءً.

 

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