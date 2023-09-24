بعد مباراة ليفربول ضد وست هام.. محمد صلاح يلمع في الموسم الجديد

اليوم استضاف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ضد وست هام، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

وكانت مباراة ليفربول ضد ويست هام ساخنة حيث أحرز محمد صلاح هدف بعد أن حصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة داخل منطق ة الجزاء من نايف أكراد، ليضغط فريق وست هام ويسجل جارود بوين هدف التعادل في مرمى ليفربول.

ويأتي ليفربول في المركز الثالث بعد مرور 5 جولات في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، فيما يحتل فريق وست هام المركز السادس برصيد من النقاط 10 من 5 مباريات.

فوز ليفربول على وست هام بثلاثية

وتصدرت مباراة ليفربول ضد وست هام مواقع البحث الالكترونية خلال اليوم، لاسيما بعدما حقق ليفرول الفوز على وست هام بثلاثية مقابل هدف من وست هام.

وبحسب أدوات تحليل البيانات، جاءت محافظة الوادي الجديد ضمن المحافظات الأكثر بحثًا بواقع 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وذلك وفق أداة جوجل تريند.

وجاءت محافظة مطروح في المركز الثاني ضمن المحافظات الأكثر بحثًا بمعدل 81 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وفق أداة جوجل تريند.

وخلال ساعات المباراة وبعد انتهاءها تضاعفت عمليات البحث عن نتيجة المباراة، كما جاءت محافظة كفر الشيخ في المركز الثالث بواقع 71 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

والمركزي الرابع والخامس، جاءت محافظتي أسوان والبحيرة بواقع 69 عملية بحث في الدقيقة الواحدة من قبل أبناء المحافظتين، وذلك وفق أداة جوجل تريند.

وست هام.. أكثر الأندية التي سجل فيها محمد صلاح

وكان ليفربول حقق الفوز بثلاثية على لاسك لينز في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، ومن ثم استضاف وست هام.

سبق وسجل محمد صلاح سجل 9 أهداف في مرمى وست هام بجميع المسابقات مع ليفربول، بالتساوي مع ستيفن جيرارد، ويفصله هدف عن معادلة رقم أسطورة الريدز جون توشاك، أكثر اللاعبين تسجيًلا للأهداف فى شباك الهامرز بـ10 أهداف.

ويعد نادي وست هام هو ثالث أكثر الأندية التى يسجل فى شباكها النجم المصري محمد صلاح، بعد مانشستر يونايتد بواقع 12 هدفًا ومانشستر سيتي بـ 11 هدفًا.

ويذكر أن نادي ليفربول رفض انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد السعودي، بعرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 190 مليون دولار.