أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بهدفه فى وست هام

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول جاء عن طريق المحترف المصري محمد صلاح في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، تحصل عليها بنفسه بعد تعرضه للعرقلة من قبل المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد، رافعًا رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى 3 أهداف.

وبهدفه في شباك وست هام يونايتد، واصل “مو" تحقيق الأرقام القياسية كعادته، وفي هذا التقرير، نستعرض بعض الأرقام التي حققها بذلك الهدف.

– أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ “بريميرليج”، يساهم في هدف على الأقل بين تسجيل وصناعة، في 12 مباراة متتالية بالبطولة، حيث حقق ذلك الإنجاز ولكن باستمرارية لـ 15 مباراة، بين أغسطس وديسمبر 2021.

– صار محمد صلاح خامس لاعب فقط يسجل أو يصنع هدفًا على الأقل، في أولى 6 جولات ببطولة الدوري الإنجليزي لفريقه، بعد ديفيد بيكهام (مانشستر يونايتد)، الفرنسي تييري هنري (أرسنال)، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، وأخيرًا النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي).

– وحافظ صلاح على سلسلته المتمثلة في المساهمة في الأهداف بين تسجيل وصناعة للمباراة رقم 12 تواليًا على ملعب فريقه “أنفيلد” في بطولة الدوري الإنجليزي.

– كما أصبح “مو” الهداف التاريخي لمباريات ليفربول ضد وست هام يونايتد، بعدما رفع رصيده من الأهداف لـ 10، بالتساوي مع جون توشاك.