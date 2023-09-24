محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

سجل المحترف المصري محمد صلاح الهدف الأول لليفربول في شباك وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

صلاح تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد تعرضه للعرقلة من قبل المدافع المغربي نايف أجرد.

وانبرى صلاح لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 16، مسجلًا ثالث أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره وست هام يونايتد على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

وانطلقت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمى لمواجهة وست هام فى الدورى الإنجليزى

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز– جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- أندرو روبيرتسون.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي- ماك أليستر- كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح– داروين نونيز– لويس دياز.

ترتيب ليفربول ووست هام يونايتد فى الدورى الإنجليزى

يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط.

ويأمل نجمنا المصري محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2023/ 2024، مستغلًا في ذلك عاملى الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، خاصة بعد التغلّب على لاسك لينز النمساوي بنتيجة 3-1، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".