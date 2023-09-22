كلوب يتحدث عن انطلاقة ليفربول في الموسم الجديد ومباراة وست هام

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن انطلاقة الفريق في الموسم الجديد، ومباراتهم أمام وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول أمام وست هام يونايتد، يوم الأحد في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبدأ ليفربول الموسم بشكل جيد بتحقيقه الانتصار في 4 مباريات وتعادله في واحدة، ليجمع 13 نقطة في أول 5 جولات، إضافة للفوز على لاسك النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في حوار للموقع الرسمي للنادي: "أنا أستمتع باللحظة. منذ اليوم الأول منذ عودتنا، استمتعت كثيرًا. لقد كنت متحمسًا حقًا لإعادة البناء، وكنت متحمسًا جدًا للاعبين، والطريقة الجديدة، والطاقة الجديدة".

وأضاف:" لقد قررنا في العام الماضي بالفعل أنه يتعين علينا تغيير الكثير، ولكننا نريد تغييره للأبد وليس لأننا مضطرون لذلك. نعم، أنا متحمس حقًا لذلك وما زلت كذلك. هذا كل شيء. نحن لم نصل إلى هناك حقًا (أفضل مستوى)، ولسنا مستقرين بعد، والعديد من الأشياء ليست كذلك - ولكننا لدينا الكثير من الأشياء الجيدة بالفعل".

وتابع: "هناك الكثير من اللحظات المثيرة في المباريات وأعتقد أن هذه بداية جيدة، وليس أكثر من ذلك. لكن كبداية، لا بأس تمامًا بما حققناه".

وعن أين يرى هذا الفريق من حيث تطوره، والتحدي الذي يواجهه وست هام، قال: "لا أعرف، لا أعرف أين نحن بالضبط لأننا أظهرنا هذا النوع من المراحل المختلفة. لكن من الواضح أن الأشياء التي مررنا بها الآن بالفعل في هذا الموسم، عادة ما تكون كافية لموسم كامل إذا قمت بهذه الأشياء بعد 38 مباراة، ولدينا ذلك بعد خمس مباريات فقط - بطاقة حمراء مرتين، 10 لاعبين، وتحول المباريات وهذه الأشياء".

وزاد: "والآن فعلنا ذلك مرة أخرى، ولعبنا شوطًا سيئًا حقًا ونصفًا جيدًا جدًا وقلبنا الأمور مرة أخرى [أمام ولفرهامبتون واندررز].. مرة أخرى، ليس الأمر ما تخطط له، وليس ما تريده. ولكن عندما يكون لديك ذلك، عليك أن تمر به وهذا ما فعلناه".

وأردف: "لا أستطيع إجراء أي تقدير على الإطلاق كيف ستبدو الأمور في الأسابيع الأربعة أو الخمسة المقبلة. الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو العمل بجد لجعل الأمر إيجابيًا قدر الإمكان".

واستطرد: "لكن هناك الكثير من المنافسين الأقوياء للغاية، ووست هام هو واحد منهم عندما تراهم، مشروع مثير حقا كذلك. أنا سعيد من أجل ديفيد مويس مدرب الفريق لأنه بنى هذا الفريق بالفعل على مدى بضع سنوات. حتى مع خروج ديكلان رايس، فإنهم يبدون في حالة جيدة حقًا، كما يجب أن أقول.. مع كل اللاعبين الآخرين الذين لديهم بالفعل، يبدو الأمر قويًا حقًا وهذا ما يجعل الأمر صعبًا حقًا أمامهم".

واختتم: "ثم لدينا جميع الفرق الأخرى - الأربعة الأوائل، الخمسة، الستة،. بالطريقة التي تريد أن تبدأ بها، وبالطريقة التي تريد أن تنتهي بها، الدوري قوي للغاية. إنه أمر جيد للناس ولكنه يعني بالنسبة لنا أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا".