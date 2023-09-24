ليفربول يهزم وست هام بثلاثية فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح يسجل

فاز فريق ليفربول على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وست هام كاد يباغت ليفربول بالتسجيل، في الدقيقة السابعة، بضربة رأسية رائعة من توماس سوتشيك، لكن أليسون بيكر تصدى لتسديدته ببراعة.

وتحصل محمد صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد تعرضه للعرقلة من قبل المدافع المغربي نايف أجرد.

وانبرى صلاح لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 16، مسجلًا ثالث أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وهيأ الأوروجواياني داروين نونيز الكرة لـ محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، ليطلق "مو" تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى وست هام، في الدقيقة 39.

وتمكن جارود بوين من تسجيل هدف التعادل لـ وست هام في الدقيقة 42، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كوفال من الجهة اليمنى.

وسجل كيرتس جونز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 45، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ووضع محمد صلاح، زميله داروين نونيز أمام مرمى وست هام في الدقيقة 53، لكن المهاجم الأوروجواياني سدد الكرة بجوار القائم الأيمن بغرابة.

نونيز عاد ليسجل تلك المرة، الهدف الثاني لـ ليفربول، في الدقيقة 60، بتسديدة على الطائر من متابعة لتمريرة ماك أليستر الطولية.

وسجل البرتغالي البديل ديوجو جوتا، الهدف الثالث لـ ليفربول، في الدقيقة 85، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

الانتصار رفع رصيد ليفربول لـ 16 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط في المركز السابع.

وانطلقت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمى لمواجهة وست هام فى الدورى الإنجليزى

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز- جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- أندرو روبيرتسون.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي- ماك أليستر- كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز.