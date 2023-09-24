محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام فى الدورى الإنجليزى

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره وست هام يونايتد على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز– جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- أندرو روبيرتسون.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي- ماك أليستر- كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح– داروين نونيز– لويس دياز.

ترتيب ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط.

ويأمل نجمنا المصري محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2023/ 2024، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، خاصة بعد التغلّب على لاسك لينز النمساوي بنتيجة 3-1، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".