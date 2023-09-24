محمد صلاح يتحدى وست هام يونايتد مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

يلتقي فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، بنظيره وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وستُقام مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، على ملعب "أنفيلد رود"، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح يتحدى وست هام يونايتد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويأمل نجمنا المصري محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2023-2024، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، خاصة بعد التغلّب على لاسك لينز النمساوي بنتيجة 3-1، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وشهدت هذه المباراة تألقًا كبيرًا من محمد صلاح، بعدما حقق رقمًا تاريخيًا جديدًا في مسيرته الكروية، إذ سجل أكبر عدد من الأهداف مع ليفربول في المسابقات الأوروبية الكبرى برصيد 42 هدفًا، ليتساوى مع الفرنسي تييري هنري، مهاجم أرسنال السابق.

واستطاع محمد صلاح أيضًا أن يسهم في أهداف ليفربول سواء من حيث التسجيل أو صناعة الأهداف في آخر 12 مباراة لعبها في جميع المسابقات.

في المقابل، يرغب فريق وست هام يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أمام ليفربول وحصد الثلاث نقاط أيضًا.

ويدخل فريق وست هام يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-3 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتغلّب على باتشكا توبولا بنتيجة 3-1، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 10 نقاط.