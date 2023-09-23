السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا قدم محمد صلاح أمام وست هام بالدورى الإنجليزى قبل المواجهة المرتقبة؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره وست هام يونايتد، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام وست هام يونايتد قبل المباراة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد المرتقبة، هي رقم 13 التي يخوضها محمد صلاح أمام فريق وست هام يونايتد.

- وخاض محمد صلاح 12 مباراة من قبل ضد وست هام يونايتد، وجميعها بقميص ليفربول.

- تمكّن صلاح من قيادة ليفربول نحو تحقيق 10 انتصارات، وتعادل وحيد ومثله هزيمة واحدة.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 9 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، أي ساهم بـ12 هدفًا في 12 مباراة ضد وست هام يونايتد.

- ورغم أن شباك وست هام مُعتادة على أهداف محمد صلاح، ولكن آخر 4 مباريات جمعتهما لم يستطع النجم المصري التسجيل، واكتفى بصناعة هدف واحد فقط.

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ترتيب ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 15 نقطة.

- بينما يتواجد فريق وست هام يوناتيد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بعد خوض خمس جولات من المسابقة.

محمد صلاح صلاح ليفربول وست هام يونايتد وست هام الدورى الانجليزى البريميرليج

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