السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سوبوسلاي: الانضمام إلى ليفربول "حلم".. ومستعدون لمواجهة وست هام

دومينيك سوبوسلاي
دومينيك سوبوسلاي

تحدث اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، عن أسباب اختياره للانضمام إلى صفوف الريدز.

وكان دومينيك سوبوسلاي قد انضم إلى صفوف ليفربول في ميركاتو صيف 2023 الماضي، قادمًا من لايبزيج الألماني، مقابل 60 مليون يورو، وسرعان ما تألق مع الريدز منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.                 

دومينيك سوبوسلاي يكشف كواليس انضمامه إلى ليفربول

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، تصريحات دومينيك سوبوسلاي، قائلًا: "الانضمام إلى ليفربول كان بمثابة حلم لي، وسعيد بتحقيق هذا الحلم في النهاية".

وأضاف: "لقد بذلت قصارى جهدي وتدربت بشكل كبير طوال مسيرتي الكروية، حتى أصبح جاهزًا ولائقًا بارتداء قميص ليفربول".

وتابع: "اللعب لصالح هذا الفريق يُعد حلمًا للكثير من لاعبي كرة القدم، خاصة أنه أحد أكبر الأندية في العالم وله تاريخ عريق".

وأكد: "أريد تحقيق الانتصارات والتتويج بالكثير من الألقاب مع ليفربول خلال المواسم المقبلة".

وواصل: "أرغب في خوض جميع المباريات والاستمتاع مع ليفربول وإسعاد الجماهير ونحظى بدعمهم دائمًا".

وعن مواجهة وست هام يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي، قال سوبوسلاي: "أتمنى تحقيق الفوز وحسم النتيجة لصالحنا مبكرًا، سيكون الأمر أسهل إذا تقدمنا في الأهداف".

وأكمل: "يجب التعامل مع كل مباراة نخوضها كما لو كانت نهائي، سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي، لذلك أصب كامل تركيزي على المباراة المقبلة أمام وست هام".

واختتم سوبوسلاي تصريحاته، قائلًا: "لدينا لاعبين مميزين للغاية والجميع مستعد للقتال وبذل قصارى جهده".

 

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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويلتقي فريق ليفربول نظيره وست هام يونايتد، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 15 نقطة.

بينما يتواجد فريق وست هام يوناتيد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بعد خوض خمس جولات من المسابقة.

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