السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي فى دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي وسان
مباراة الأهلي وسان جورج

يبحث الكثير من عشاق المارد الأحمر في مصر والقارة السمراء، عن موعد مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، المباراة المنتظرة بين الأهلي وسان جورج الأثيوبى فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد القاهرة، غداً الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسان جورج

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي المصري وسان جورج الإثيوبي يوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الحالي، على ملعب ستاد القاهرة أيضًا؛ نظراً لعدم مطابقة ملعب الفريق الإثيوبي للمواصفات التي وضعها الاتحاد الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج فى دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي فى الدور التمهيدي عبر قناتها OnTime SPORTS HD.

أبرز غيابات الأهلي في مواجهة سان جورج الأثيوبي:

محمود متولي وكريم نيدفيد وعمرو السولية وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح لمواصلة عملية التأهيل.

بيرسي تاو لعدم جاهزيته الفنية والبدنية.

رضا سليم بسبب الإيقاف، بعد طرده في مباراة فريقه السابق الجشي الملكي المغربي.

موديست لعدم قيده الإفريقي.

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ومن المقرر أن يعود ثلاثي الأهلي الشحات وكهربا وصلاح محسن؛ ليصبحوا جاهزين للمشاركة في المباراة.

حيث من المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج الأثيوبي

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.
  • خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر.
  • خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

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قائمة الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: على معلول، كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، كوكا، محمد مجدي أفشة، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمود عبدالمنعم كهربا، حسين الشحات.

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