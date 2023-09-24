الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ديربى العاصمة".. ريال مدريد يتفوق على أتلتيكو فى تاريخ المواجهات بالدورى الإسبانى

ريال مدريد وأتلتيكو
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ساعات قليلة وينطلق "ديربي العاصمة الإسبانية مدريد" بين ناديي ريال مدريد وأتلتيكو في بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد في ديربي العاصمة، الذي سيُقام على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة قبل القمة المرتقبة في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 223 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان من قبل في 222 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها أتلتيكو مدريد الفوز في 55 مباراة، مقابل 114 انتصارًا لفريق ريال مدريد، بينما تعادلا في 53 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو أتلتيكو مدريد 287 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 385 هدفًا من لاعبي ريال مدريد.

- وعلى صعيد الدوري الإسباني، فقد التقى الفريقان في 172 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها أتلتيكو مدريد الفوز في 40 مباراة، مقابل 91 انتصارًا لفريق ريال مدريد، بينما تعادلا في 41 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو أتلتيكو مدريد 220 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 298 هدفًا من لاعبي ريال مدريد.

- وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الفريقين، كانت يوم 25 فبراير الماضي، في الدور الثاني من بطولة الدوري الإسباني للموسم الماضي 2022/ 2023، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

 

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ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، خلف كل من برشونة وجيرونا صاحبي المركز الأول والثاني على التوالي، برصيد 16 نقطة.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.

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صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي العاصمة بالدوري الإسباني

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