الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي العاصمة بالدوري الإسباني

ريال مدريد وأتلتيكو
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يشهد ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، قمة نارية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى ناديا ريال مدريد وأتلتيكو في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وحسم الديربي لصالحه، من أجل فرض سيطرته في بداية الموسم الجاري 2023-2024.

 ريال مدريد يأمل في خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 

ويأمل فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مجددًا من غريمه التقليدي برشلونة.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعد فوزه على ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، كذلك تغلّب الميرنجي على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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ريال مدريد يحقق انتصارًا صعبًا على يونيون برلين بدورى أبطال أوروبا

 

في المقابل، سيحاول فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، إيقاف قطار انتصارات ريال مدريد، واقتناص النقاط الثلاثة، من أجل اقتحام المربع الذهبي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

 معنويات منخفضة لأتلتيكو مدريد بعد خسارته أمام فالنسيا

ويدخل فريق أتلتيكو مدريد هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة إلى حد ما، بعدما خسر أمام فالنسيا بثلاثية نظيفة، ثم وقع في فخ التعادل مع لاتسيو الإيطالي بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، خلف كلًا من برشونة وجيرونا أصحاب المركز الأول والثاني على التوالي، برصيد 16 نقطة.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا خارج المربع الذهبي، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط.

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