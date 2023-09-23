السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي يكشف موقف فينيسيوس وبيلينجهام من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد

فينيسيوس وبيلينجهام
فينيسيوس وبيلينجهام

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره وجاره أتلتيكو مدريد، في "ديربي العاصمة مدريد"، والذي سيُقام على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أنشيلوتي يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباريات الديربي مميزة دائمًا وتصل لنا أحاسيسًا جيدة".

وأضاف: "أتلتيكو مدريد فريق قوي وسيكون خِصمًا عنيدًا للغاية في أرض الملعب، نأمل في حسم النتيجة لصالحنا".

وعن إمكانية مشاركة فينيسيوس جونيور، قال أنشيلوتي: "إنه في حالة جيدة، وسيكون ضمن قائمة الفريق لمباراة الديربي، وسنرى مدى قدرته على خوض اللقاء".

وعن موقف جود بيلينجهام من المشاركة في مباراة الديربي، أجاب أنشيلوتي: "بيلينجهام ليس مُصابًا، وسيُشارك أمام أتلتيكو مدريد بشكل طبيعي".

وتابع: "في المباريات الماضية، الفريق أظهر قدرته على تعويض الغيابات المهمة بشكل جيد للغاية".

وأوضح: "في حال غياب بيلينجهام، سيكون هناك لاعبًا آخر يحل محله، سنرى ما سيحدث".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته، قائلًا: "نأمل في التسجيل مبكرًا واستغلال كافة الفرص التي ستُتاح لنا والحصول على الثلاث نقاط".

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غيابات ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني

وحسب التقارير الصحفية، فإنه من المؤكد غياب كل من: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، وأردا جولر، عن مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد.

وكان فينسيوس جونيور قد تعرّض لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى، خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، التي أقيمت يوم 25 أغسطس الماضي، حيث اضطر فينسيوس لمغادرة الملعب مبكرًا.

بينما أشارت التقارير الصحفية إلى غياب بيلينجهام عن تدريبات ريال مدريد، أمس الجمعة؛ بسبب آلام في المعدة، ليُثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

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