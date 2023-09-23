السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على رأسهم صلاح.. ميكالى يحدد احتياجاته من الكبار فى أوليمبياد باريس

صلاح
صلاح

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، على احتياجاته من اللاعبين الكبار الذين سيشاركون مع أوليمبى الفراعنة في أوليمبياد باريس 2024.

واتفق المدرب البرازيلى مع معاونيه على ضم حارس مرمى ومدافع قوى ومهاجم ليكونوا بمثابة التدعيم المناسب للفراعنة فى أوليمبياد باريس.

ويرغب ميكالي في ضم لاعب وسط ليكون هو قائد الفراعنة في الأوليمبياد، فى حال عدم موافقة محمد صلاح، نجم ليفربول، على قيادة الفريق فى تلك البطولة، خاصة أن فريقه رفض من قبل مشاركته فى أوليمبياد طوكيو الأخيرة.

المنتخب الأوليمبى يبحث عن حل لأزمة نقص المهاجمين 

ويعاني المنتخب الأوليمبى من نقص المهاجمين في القائمة، حيث يعتمد ميكالى بشكل أساسي على أسامة فيصل، المهاجم الأفضل نسبيا في هذا الجيل، وهو ما جعله يفكر في ضم مهاجم ضمن الثلاثة الكبار، بجانب رغبته في ضم لاعب وسط، نظرًا لإيقاف محمود صابر وعدم مشاركته في أول مباراتين بالأولمبياد، بعد طرده في نهائي أمم إفريقيا ضد المغرب.

ووضع ميكالي عدة بدائل فى حال عدم تمكن محمد صلاح من الانضمام لقائمة الفراعنة في الأوليمبياد، سواء بضم جناح يمتلك قدرات تهديفية، مثل أحمد سيد زيزو أو محمود كهربا.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأوليمبي معسكرًا في شهر أكتوبر المقبل، يتخلله خوض مباراة ودية أمام المنتخب الأوزبكي يوم 16 أكتوبر بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".

وشدد ميكالي على معاونيه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد، ضرورة عمل تقييم جيد للاعبى الأندية فى الدوري الممتاز، وإعداد تقارير فنية دورية باستمرار لتقييم مستوياتهم، قبل الإعلان عن قائمة معسكر أكتوبر المقبل، والتى ستكون بشكل كبير هى القائمة التى سيعتمد عليها ميكالى خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة في الأوليمبياد، والمنافسة على تحقيق ميدالية وفقا لرؤية ميكالي.

ميكالي صلاح أوليمبياد باري المنت المنتخب الأوليمبي

مواد متعلقة

المنتخب الأوليمبى يخوض اليوم مباراته الودية الثانية أمام روسيا

ميكالي: هدفي التتويج بميدالية أوليمبية.. وباب المنتخب مفتوح للجميع

الأكثر قراءة

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

"ميتعاشرشى".. قضية خلع تنتهى بمقتل زوج وتشويه جسد الأبناء بمنشأة ناصر

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

"الجمارك": إرجاء تطبيق قرار وقف تصدير البصل لحين إشعار آخر

تأجيل جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة