على رأسهم صلاح.. ميكالى يحدد احتياجاته من الكبار فى أوليمبياد باريس

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، على احتياجاته من اللاعبين الكبار الذين سيشاركون مع أوليمبى الفراعنة في أوليمبياد باريس 2024.

واتفق المدرب البرازيلى مع معاونيه على ضم حارس مرمى ومدافع قوى ومهاجم ليكونوا بمثابة التدعيم المناسب للفراعنة فى أوليمبياد باريس.

ويرغب ميكالي في ضم لاعب وسط ليكون هو قائد الفراعنة في الأوليمبياد، فى حال عدم موافقة محمد صلاح، نجم ليفربول، على قيادة الفريق فى تلك البطولة، خاصة أن فريقه رفض من قبل مشاركته فى أوليمبياد طوكيو الأخيرة.

المنتخب الأوليمبى يبحث عن حل لأزمة نقص المهاجمين

ويعاني المنتخب الأوليمبى من نقص المهاجمين في القائمة، حيث يعتمد ميكالى بشكل أساسي على أسامة فيصل، المهاجم الأفضل نسبيا في هذا الجيل، وهو ما جعله يفكر في ضم مهاجم ضمن الثلاثة الكبار، بجانب رغبته في ضم لاعب وسط، نظرًا لإيقاف محمود صابر وعدم مشاركته في أول مباراتين بالأولمبياد، بعد طرده في نهائي أمم إفريقيا ضد المغرب.

ووضع ميكالي عدة بدائل فى حال عدم تمكن محمد صلاح من الانضمام لقائمة الفراعنة في الأوليمبياد، سواء بضم جناح يمتلك قدرات تهديفية، مثل أحمد سيد زيزو أو محمود كهربا.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأوليمبي معسكرًا في شهر أكتوبر المقبل، يتخلله خوض مباراة ودية أمام المنتخب الأوزبكي يوم 16 أكتوبر بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".

وشدد ميكالي على معاونيه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد، ضرورة عمل تقييم جيد للاعبى الأندية فى الدوري الممتاز، وإعداد تقارير فنية دورية باستمرار لتقييم مستوياتهم، قبل الإعلان عن قائمة معسكر أكتوبر المقبل، والتى ستكون بشكل كبير هى القائمة التى سيعتمد عليها ميكالى خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة في الأوليمبياد، والمنافسة على تحقيق ميدالية وفقا لرؤية ميكالي.