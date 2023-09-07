الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالي: هدفي التتويج بميدالية أوليمبية.. وباب المنتخب مفتوح للجميع

ميكالي
ميكالي

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تعادل الفراعنة مع روسيا بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

وانتهت ودية المنتخب الأوليمبي أمام روسيا للمحليين بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس.

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ميكالي: خضنا اختبار جيد أمام روسيا

وقال روجيرو ميكالي في تصريحات عقب المباراة " خضنا مباراة صعبة للغاية، وسبب هذه الصعوبات أن غالبية اللاعبين في فترة إعداد الوقت الراهن ولم يشاركوا في أي مباراة رسمية بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة اليوم".

وأضاف: "خضنا اختبار جيد وكان في أيدينا الفوز بالمباراة".

وأكمل حديثه " عوضنا حمزة علاء الذي تعرض للإصابة وفضلنا إراحته، كذلك اعتمدنا على عدة لاعبين أصغر بكثير وكذلك لدينا 3 عناصر أساسية في معسكر المنتخب الأول".

وبشأن التنسيق مع الأهلي بشأن لاعبيه، علّق " مثلما تساعدنا الأندية ينبغي أيضا أن نسهل عليهم الأمور سواء الأهلي أو أي فريق آخر، وفي النهاية التنسيق موجود بالفعل على حسب الاحتياجات للمنتخبات والأندية".

وأردف: "هدفنا الأول، تنظيم برنامج لمتابعة كل اللاعبين المحترفين في الخارج سواء مصريين أو أصول مصرية، وباب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين".

وشدد: "من أول مقابلة أجريتها عقب تولي المهمة، هدفي كمدرب الحصول على ميدالية في الأوليمبياد وهذا هو هدفي".

المنتخب الأوليمبي يوافق على عودة لاعبي الأهلي

وافق محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، على عودة لاعبي الأهلي الدوليين عقب ودية روسيا وذلك بعد التنسيق والاتفاق المسبق مع خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

ويعود الثلاثي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل لمعسكر الأهلي، في إطار استعدادات الفريق الأول لمباراة السوبر الأفريقي.

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