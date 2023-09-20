ريال مدريد يحقق انتصارًا صعبًا على يونيون برلين بدورى أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد فوزًا بشق الأنفس على ضيفه يونيون برلين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل سلبيًا بدون أهداف.

وواصل ريال مدريد الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، هيمن على الأداء الهجومي في الشوط بينما لم يخلق لاعبو يونيون برلين أي فرصة هجومية طوال أحداث الشوط.

وحول رودريجو عرضية لعبها لوكاس فاسكيز في الدقيقة 51بركلة مقصية وارتطمت بالقائم وارتدت وأبعدها دفاع يونيون برلين وسددها إدواردو كامافينجا ومرت بجوار القائم الأيمن.

وتسلم رودريجو تمريرة لوكا مودريتش داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ناحية المرمى وارتطمت بقدم الحارس وتحولت لركنية نفذت قصيرة ووصلت ناحية لوكا مودريتش على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه اليسرى وارتمت بالدفاع.

وسدد خوسيلو الكرة على المرمى في الدقيقة 54 بعدما حول عرضية كامافينجا وأبعدها الحارس لركلة ركنية نفذها ديفيد ألابا عرضية وأبعدها الحارس.

وضغط لاعبو ريال مدريد خلال الدقائق التالية على دفاعات فريق يونيون برلين لتسجيل هدف التقدم، فيما اعتمد الفريق الضيف على الدفاع والارتداد بهجمات سريعة واستغلال تقدم لاعبي ريال مدريد.

وسدد لوكا مودريتش كرة قوية على المرمى في الدقيقة 68 وأبعدها الحارس لركنية، نفذها ألابا تمريرة قصيرة وعادت له ولعب كرة عرضية أبعدها الحارس من منطقة الجزاء.

ولعب رودريجو كرة عرضية داخل منطقة جزاء يونيون برلين في الدقيقة 73 وأبعدها الدفاع لركلة ركنية نفذها ديفيد ألابا وحولها روديجير برأسه أعلى المرمى وخرجت لركلة مرمى.

ولعب جود بيلينجهام كرة عرضية ادخل منطقة الجزاء وحولها خوسيلو بقدمه اليمنى ومرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

وتواصلت المحاولات من قبل لاعبي ريال مدريد في الدقائق الأخيرة وضغطوا بشكل مكثف على دفاعات يونيون برلين من أجل تسجيل هدف الفوز، فيما تراجع لاعبو الفريق الألماني للدفاع من أجل حماية مرماهم من تلقي هدف على أمل خطف هدف مباغت من هجمة مرتدة.

وأهدر لاعبو ريال مدريد أكثر من فرصة للتسجيل في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط.

وسجل جود بيلينجهام الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة من فريدريكو فالفيردي ارتطمت بدفاعات فريق يونيون برلين ووصلت أمام بيلينجهام وحولها في الشباك.

وسدد لاعبو ريال مدريد 6 كرات على المرمى من 27 محاولة وخرجت 14 كرة من الملعب واعترض الدفاع 7 تسديدات، فيما لم يسدد لاعبو يونيون برلين أي كرة على المرمى من 3 محولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 71% مقابل 29% لصالح فريق يونيون برلين.