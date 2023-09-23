فينيسيوس يعود لقائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة أتلتيكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.

ويلتقي فريق ريال مدريد بنظيره وجاره أتلتيكو مدريد، في "ديربي العاصمة مدريد"، والذي سيُقام على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - كانيزاريس.

خط الدفاع: ممفيس ألابا – ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا – روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو - براهيم دياز.

غيابات ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني

ويفتقد فريق ريال مدريد في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، لغياب كل من: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، وأردا جولر؛ وذلك بسبب الإصابة.

بينما شهدت قائمة ريال مدريد، عودة فينسيوس جونيور بعد تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، التي أقيمت يوم 25 أغسطس الماضي.

وكان فينسيوس قد اضطر إلى مغادرة الملعب مبكرًا، بعد تعرّضه لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى.

كذلك تواجد جود بيلينجهام في قائمة ريال مدريد، رغم غيابه عن تدريبات الفريق، أمس الجمعة؛ بسبب آلام في المعدة.