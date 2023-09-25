الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فانتازى الدورى الإنجليزى.. الرابحون فى الجولة السادسة وأبرز النصائح للجولة الجديدة

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

اختتمت، أمس الأحد، منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بإقامة مباراة نيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد، والتي انتهت بفوز الأول بثمانية أهداف دون رد.

وانتصر مانشستر سيتي على نظيره نوتنجهام فورست في افتتاح الجولة بهدفين دون رد، ثم تعادل كريستال بالاس مع فولهام سلبيًا بدون أهداف، وتعادل لوتون تاون مع ولفرهامبتون ووندرز بهدف لكل منهما.

وحقق إيفرتون أولى انتصاراته في الدوري الإنجليزي على مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر مانشستر يونايتد على بيرنلي بهدف دون رد، ثم خسر تشيلسي أمام أستون فيلا بهدف دون رد، وتعادل أرسنال مع توتنهام بهدفين لكل منهما، وفاز ليفربول على وست هام بثلاثة أهداف لهدف، وبرايتون على بورنموث بنفس النتيجة.

الفريق الأفضل في الجولة السادسة من فانتازي الدوري الإنجليزي

وحصل كيران تريبير، ظهير أيمن فريق نيوكاسل يونايتد، على 18 نقطة كأكثر لاعب حصدًا للنقاط في الجولة السادسة.

وجاء تشكيل الأفضل في الجولة السادسة على النحو الآتي:


حراسة المرمى: بيرنارد لينو، حارس فولهام، 10 نقاط.


خط الدفاع: كيران تريبيير، نيوكاسل يونايتد، 18 نقطة، تاركوسكي، إيفرتون، 14 نقطة، جوني إيفانز، مانشستر يونايتد 14 نقطة، دان بورن، نيوكاسل يونايتد 12 نقطة، بوتمان، نيوكاسل يونايتد 12 نقطة.


وسط الملعب: ميتوما، برايتون ألبيون، 14 نقطة، سون هيونج مين، توتنهام هوتسبير، 14 نقطة، برونو جيماريش، نيوكاسل يونايتد 13 نقطة، بوكايو ساكا، أرسنال 13 نقطة.


الهجوم: كارلتون موريس، لوتون تاون، 9 نقاط.

الفائز بجائزة مدرب الجولة بفانتازي الدوري الإنجليزي 

 

واحتل فريق Katanga Fc ، المملوك للاعب غاني المركز الأول في ترتيب نقاط الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل على 132 نقطة بدون تفعيل أي خاصية من الخواص الإضافية.

جوائز فانتازي الدوري الإنجليزي 

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على جائزة المدرب الأفضل في الجولة وهي كرة الدوري الإنجليزي الرسمية، بالإضافة إلى نسخة من لعبة إي إيه سبورتس إف سي 24، وهي النسخة المطورة من لعبة "فيفا" لكرة القدم الإلكترونية، كما سيحصل على حقيبة ظهر وقميص وكوب وزجاجة حرارية وكرة ضغط وقلم ووسادة وحلقة مفاتيح جميعها مقدمة من فانتازي الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز 

تنطلق منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 30 سبتمبر المقبل.

ويلتقي أستون فيلا نظيره برايتون في الثانية والنصف ظهرًا، ثم يواجه بورنموث نظيره أرسنال وإيفرتون ضد لوتون تاون، ومانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي، ووست هام يونايتد ضد شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون وندرز ومانشستر سيتي في الخامسة عصرًا.


بينما يلتقي توتنهام نظيره ليفربول في السابعة والنصف مساءً.


وتستكمل مباريات الجولة يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل بمباراة نوتنجهام فورست وبرينتفورد في الرابعة عصرًا، ثم يواجه فولهام تشيلسي يوم الإثنين في العاشرة مساءً، بينما تختتم مباريات الجولة يوم الثلاثاء بمباراة لوتون تاون وبيرنلي في التاسعة والنصف مساءً.

فانتازي الدوري الإنجليزي الدورى الانجليزى البريميرليج فانتازي البريميرليج الافضل في فانتازي الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

مالك تشيلسي يدعم بوكتينو أمام لاعبيه بعد الخسارة أمام أستون فيلا

استعدادًا لمباراتى زامبيا والجزائر.. فيتوريا يعلن استدعاء 11 محترفًا لقائمة المنتخب

الكشف عن قائمة منتخب البرازيل لتوقف شهر أكتوبر الدولى

إيفرتون يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي ويسقط برينتفورد بثلاثية

برشلونة يقلب تأخره أمام جيرونا لانتصار ويتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا

ساسولو يلحق الهزيمة الأولى بيوفنتوس ويسقطه برباعية فى الدورى الإيطالى

هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

الدورى الإسبانى: سيلتا فيجو يتقدم على برشلونة بهدف فى الشوط الأول

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عاجل| حقيقة انسحاب الجزائر من الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة زوج مذيعة في مصرع مدير بنك عقره كلب

تفاصيل مقتل سيدة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى