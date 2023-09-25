فانتازى الدورى الإنجليزى.. الرابحون فى الجولة السادسة وأبرز النصائح للجولة الجديدة

اختتمت، أمس الأحد، منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بإقامة مباراة نيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد، والتي انتهت بفوز الأول بثمانية أهداف دون رد.

وانتصر مانشستر سيتي على نظيره نوتنجهام فورست في افتتاح الجولة بهدفين دون رد، ثم تعادل كريستال بالاس مع فولهام سلبيًا بدون أهداف، وتعادل لوتون تاون مع ولفرهامبتون ووندرز بهدف لكل منهما.

وحقق إيفرتون أولى انتصاراته في الدوري الإنجليزي على مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر مانشستر يونايتد على بيرنلي بهدف دون رد، ثم خسر تشيلسي أمام أستون فيلا بهدف دون رد، وتعادل أرسنال مع توتنهام بهدفين لكل منهما، وفاز ليفربول على وست هام بثلاثة أهداف لهدف، وبرايتون على بورنموث بنفس النتيجة.

الفريق الأفضل في الجولة السادسة من فانتازي الدوري الإنجليزي

وحصل كيران تريبير، ظهير أيمن فريق نيوكاسل يونايتد، على 18 نقطة كأكثر لاعب حصدًا للنقاط في الجولة السادسة.

وجاء تشكيل الأفضل في الجولة السادسة على النحو الآتي:



حراسة المرمى: بيرنارد لينو، حارس فولهام، 10 نقاط.



خط الدفاع: كيران تريبيير، نيوكاسل يونايتد، 18 نقطة، تاركوسكي، إيفرتون، 14 نقطة، جوني إيفانز، مانشستر يونايتد 14 نقطة، دان بورن، نيوكاسل يونايتد 12 نقطة، بوتمان، نيوكاسل يونايتد 12 نقطة.



وسط الملعب: ميتوما، برايتون ألبيون، 14 نقطة، سون هيونج مين، توتنهام هوتسبير، 14 نقطة، برونو جيماريش، نيوكاسل يونايتد 13 نقطة، بوكايو ساكا، أرسنال 13 نقطة.



الهجوم: كارلتون موريس، لوتون تاون، 9 نقاط.

الفائز بجائزة مدرب الجولة بفانتازي الدوري الإنجليزي

واحتل فريق Katanga Fc ، المملوك للاعب غاني المركز الأول في ترتيب نقاط الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل على 132 نقطة بدون تفعيل أي خاصية من الخواص الإضافية.

جوائز فانتازي الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على جائزة المدرب الأفضل في الجولة وهي كرة الدوري الإنجليزي الرسمية، بالإضافة إلى نسخة من لعبة إي إيه سبورتس إف سي 24، وهي النسخة المطورة من لعبة "فيفا" لكرة القدم الإلكترونية، كما سيحصل على حقيبة ظهر وقميص وكوب وزجاجة حرارية وكرة ضغط وقلم ووسادة وحلقة مفاتيح جميعها مقدمة من فانتازي الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 30 سبتمبر المقبل.

ويلتقي أستون فيلا نظيره برايتون في الثانية والنصف ظهرًا، ثم يواجه بورنموث نظيره أرسنال وإيفرتون ضد لوتون تاون، ومانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي، ووست هام يونايتد ضد شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون وندرز ومانشستر سيتي في الخامسة عصرًا.



بينما يلتقي توتنهام نظيره ليفربول في السابعة والنصف مساءً.



وتستكمل مباريات الجولة يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل بمباراة نوتنجهام فورست وبرينتفورد في الرابعة عصرًا، ثم يواجه فولهام تشيلسي يوم الإثنين في العاشرة مساءً، بينما تختتم مباريات الجولة يوم الثلاثاء بمباراة لوتون تاون وبيرنلي في التاسعة والنصف مساءً.