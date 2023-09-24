الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يونايتد يكتسح شيفيلد بثمانية أهداف في البريميرليج

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد

حقق فريق نيوكاسل يونايتد انتصارًا كاسحًا على مضيفه شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف مقابل لا شيء، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح شون لونجستاف التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميلاه دان بورن وسفين بوتمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و35.

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وواصل نيوكاسل سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أضاف كاليوم ويلسون وأنتوني جوردون الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 56 و61 على الترتيب.

أضاف ميجيل ألميرون وبرونو جيمارايش الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 68 و73 على الترتيب.

واختتم السويدي ألكسندر إيزاك مهرجان الأهداف لـ نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وأصبح نيوكاسل أول فريق يسجل 8 من لاعبيه أهدافًا في مباراة واحدة، في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد لـ 9 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة وحيدة في المركز العشرين والأخير.

نيوكاسل يونايتد شيفيلد يونايتد نيوكاسل الدورى الانجليزى ميجيل ألميرون

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