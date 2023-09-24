تشيلسى يخسر أمام أستون فيلا.. وبرايتون يهزم بورنموث فى الدورى الإنجليزى

واصل تشيلسي بدايته السيئة في بطولة الدوري الإنجليزي، بالخسارة أمام ضيفه أستون فيلا بهدف دون مقابل، في الجولة السادسة للمسابقة.

وفي المباراة التي أُقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، كان أولي واتكينز بطلًا بتسجيله هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 73، ليقود فريقه لتحقيقه انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل خسارتين.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز السادس.

وواصل برايتون بدايته الجيدة بالفوز على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبادر بورنموث بالتسجيل عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 25، لكن زميله ميلوس كيركيز سجل هدف التعادل لبرايتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف كاورو ميتوما الهدفين الثاني والثالث لبرايتون في الدقيقتين 46 و77 على الترتيب.

وارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الخامس هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز السابع عشر "الرابع من القاع".