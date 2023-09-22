الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب تشيلسى يحذر نيكولاس جاكسون من البطاقات الصفراء

بوكيتينيو
بوكيتينيو

تحدث ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مع نيكولاس جاكسون، مهاجم الفريق، في محاولة لمعالجة سلوكه داخل الملعب بعدما حصل اللاعب على بطاقة صفراء للمرة الرابعة في خمس مباريات، وذلك في المباراة أمام بورنموث التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أول خمس مباريات قاد فيها بوكيتينو الفريق، علما بأن الفريق لم يسجل أي أهداف في آخر مباراتين.

وأظهر جاكسون، الذي تم التعاقد معه لحل العقم التهديفي الذي عانى منه الفريق في الموسم الماضي بعدما سجل 38 هدفا فقط، أن لديه مستقبل واعد.

وأعاد المدير الفني طلبه بمنح اللاعبين الشباب الجدد بما فيهم جاكسون المزيد من الوقت، وضرب مثالا بفينيسيوس(الابن) لاعب ريال مدريد، أحد أكثر المهاجمين المؤثرين في أوروبا الموسم الماضي.

وبعدما انضم فينيسيوس للريال في 2018 من فريق فلامينجو البرازيلي سجل اللاعب سبعة أهداف فقط في أول موسمين ونصف الموسم، ولكن منذ ذلك الوقت سجل 60 هدفا للنادي.

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بوكيتينيو: جاكسون بحاجة للتعلم والتطور

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام أستون فيلا: " اجتمعت اليوم (الجمعة) مع نيكولاس وإنزو فرنانديز. هل معقول..مهاجم لديه أربعة كروت صفراء للاعتراض؟ يمكنك أن تنال بطاقات صفراء، ولكن بسبب تصرفات أخرى، وليس للاعتراض. ليس بهذه السهولة، ليس بهذه السهولة، هذا سيضعه في موقف صعب للغاية مع الفريق".

وأضاف :"لقد تفهم هذا.. ولكن جاكسون يبلغ 21 عاما.. هو بحاجة للتعلم، وللتطور وللتكيف.. سيصبح لاعبا رائعا ولكنه يحتاج للوقت".

وأردف "ربما يكون هذا التصرف طبيعيا في الملعب، هو شيء ربما يمكنه تحسينه. ربما يغيرون القواعد هذا الموسم، لقد جاء من إسبانيا حيث كانت العلاقة مع الحكام هناك مختلفة".

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة أستون فيلا بعد غد الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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