كشف ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويقود الثلاثي مودريك، رحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون هجوم البلوز في لقاء الليلة، بينما يعود موسيس كايسيدو لوسط الملعب بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل تشيلسي.. جاكسون ومودريك وستيرلينج يقودون الهجوم أمام فيلا

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، سيلفا، ديساسي، كيلول

خط الوسط: كالاجير، كايسيدو، إنزو

خط الهجوم: مودريك، جاكسون، ستيرلينج

بينما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كاش، كونسا، باو، ديني

خط الوسط: لويز، كامارا، ماكجين

خط الهجوم: زانيولو، واتكنز، ديابي

Your Aston Villa team to face Chelsea! 👊 pic.twitter.com/BKlbje7gEW — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 24, 2023

ويرغب تشيلسي في تحسين أوضاعه بالدوري عندما يستضيف أستون فيلا في لقاء صعب أيضًا على ستامفورد بريدج.

ومرّة جديدة يعاني فريق ستامفورد بريدج للوصول إلى الشباك، حيث فشل في التسجيل في مباراتيه الأخيرتين في الدوري اذ خسر أمام نوتنجهام فوريست 0-1 وتعادل سلباً مع بورنموث، كما لم يفز سوى مرتين في «البريميرليج» منذ مارس.

ورغم كل المبالغ الطائلة التي أنفقها هذا العام لتدعيم صفوفه، إلا ان 6 من بدلائه في التعادل السلبي أمام بورنموث لا يملكون خبرة في الدوري.