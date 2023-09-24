الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة أرسنال
موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "الإمارات".

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لمواصلة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس في البريميرليج، أملًا في الاقتراب من صدارة الدوري الإنجليزي ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

ويدخل فريق أرسنال هذا اللقاء منتشيًا بفوزه الأخير على آيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة في الجولة الإفتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

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في المقابل، يرغب فريق توتنهام هوتسبير، في محاولة إيقاف قطار انتصارات أرسنال، وخطف الثلاث نقاط في لقاء اليوم، لخطف صدارة الدوري الإنجليزي أو تعزيز مكانه في وصافة الترتيب على الأقل.

ويخوض فريق توتنهام مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بيرنلي (بنتيجة 5-2)، وشيفيلد يونايتد (بنتيجة 2-1)، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي.

ترتيب أرسنال وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، خلف كلًا من توتنهام وليفربول أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد 13 نقطة ولكن بفارق الأهداف فقط، وخلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 نقطة.

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