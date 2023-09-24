الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يخسر أمام زهيجيانج الصينى 81- 74.. ويكتفى بالمركز الرابع فى مونديال السلة

كرة سلة
كرة سلة

فقد فريق الأهلي فرصة حصد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة (كأس إنتركونتينتال)، المقامة حاليًا بسنغافورة، واكتفى بالحصول على المركز الرابع، بعد خسارته أمام زهيجيانج جولدن بولز الصيني، بنتيجة 81- 74.

وتقدم الأهلي في الربع الأول متقدمًا بنتيجة 22- 12، قبل أن يواصل تقدمه في الربع الثاني، بنتيجة 38- 37.

وانقلبت الأمور في الربع الثالث، ليتقدم زهيجيانج جولدن بولز بنتيجة 59-53، قبل أن يواصل الفريق الصيني تقدمه لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 81- 74، ويحرز المركز الثالث في البطولة.

وبذلك، عادل الأهلي إنجاز كل من الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي، اللذين حصلا على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية في نسختي 2022، وفبراير 2023. 

وكان الأهلي قد تأهل لخوض مباراة تحديد المركز الثالث، بعد أن تواجد في المركز الثاني في مجموعته بالبطولة، والتي ضمت كلًا من فرانكا البرازيلي وإيجنيت الأمريكي.

مشوار الأهلي في البطولة

وجمع الأهلي ثلاث نقاط بعد فوزه على إيجنيت بنتيجة 82-76، قبل أن يخسر من فرانكا البرازيلي بنتيجة 90-70.

ويعد الأهلي سابع فريق إفريقي يخوض منافسات كأس العالم للأندية (كأس إنتركونتينتال) منذ انطلاقها عام 1966.

ولم يسبق لأي فريق إفريقي خلال المشاركات الستة الماضية تحقيق أي انتصار في بطولة العالم للأندية.

ولعبت أندية إفريقيا 25 مباراة في تاريخ البطولة انتهت جميعها بخسارة ممثل القارة.

وشاركت خمس فرق إفريقية من قبل وهى على الترتيب هيت تريسور من إفريقيا الوسطى والجيش السنغالي (مرتان) وماكساكين الموزمبيقي والزمالك واتحاد المنستير التونسي.

وكان فريق إينجيت الأمريكي قد حصد المركز الخامس في بطولة (كأس إنتركونتينتال) بعد تغلبه على المنامة البحريني، بنتيجة 80- 60.

وسيلتقي اليوم فريقا فرانكا البرازيلي مع تيليكوم باسكتس بون الألماني في المباراة النهائية لبطولة العالم للأندية.

الاهلى كأس العالم للأندية لكرة السلة كأس إنتركونتينتال زهيجيانج جولدن بولز الصيني فرانكا البرازيلي تيليكوم باسكتس بون الألماني

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