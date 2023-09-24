الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يستضيف توتنهام في قمة البريميرليج.. وتشيلسي أمام أستون فيلا

أرسنال
أرسنال

يستضيف أرسنال نظيره توتنهام مساء اليوم الأحد على ملعب “الإمارات”، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويُمتع توتنهام ثاني الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الثالث وأرسنال الرابع ومتأخرا بنقطتين عن سيتي المتصدر بالعلامة الكاملة، تحت إشراف مدربه الجديد الأسترالي الجنسية أنج بوستيكوجلو. 

نجح بوستيكوجلو  في تبديل هوية سبيرز الذي كان أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بعدما ظهر بمستوى لا يليق به، ما دفع نادي شمال لندن للتخلي عن خدمات مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي. 

ورغم رحيل هدافه وقائده السابق هاري كين إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، إلا أن القائد الجديد للفريق الكوري الجنوبي الكوري الجنوبي هيونج-مين سون يبدو متعطشاً لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.

مباراة أرسنال وتوتنهام 

ويواجه توتنهام مضيفه أرسنال الذي صارع على اللقب في الموسم الماضي حتى الرمق الأخير، لكنه اكتفى بالوصافة ليفشل في التتويج المنتظر للمرة الأولى منذ عام 2014، لذا يشعر المهاجم الدولي سون أن «المدفعجية» يشعرون بالقلق حيال هذه المواجهة.

ويرغب تشيلسي في تحسين أوضاعه بالدوري عندما يستضيف أستون فيلا في لقاء صعب أيضًا على ستامفورد بريدج.

ومرّة جديدة يعاني فريق ستامفورد بريدج للوصول إلى الشباك، حيث فشل في التسجيل في مباراتيه الأخيرتين في الدوري اذ خسر أمام نوتنجهام فوريست 0-1 وتعادل سلباً مع بورنموث، كما لم يفز سوى مرتين في «البريميرليج» منذ مارس. 

ورغم كل المبالغ الطائلة التي أنفقها هذا العام لتدعيم صفوفه، إلا ان 6 من بدلائه في التعادل السلبي أمام بورنموث لا يملكون خبرة في الدوري.

ارسنال توتنهام الدورى الانجليزى تشيلسى استون فيلا

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