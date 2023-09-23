السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يونايتد يتفق مع البرازيلي برونو جيماريش على تجديد عقده

جيماريش
جيماريش

قال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، اليوم السبت، إن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اتفق مع لاعبه البرازيلي برونو جيماريش على تجديد عقده.

وأضاف رومانو عبر “تويتر”، أن نيوكاسل اتفق مع جيماريش على تجديد عقده لمدة 5 سنوات مقبلة حتى يونيو 2028.

وأضاف رومانو، أن العقد الجديد للدولي البرازيلي مع نيوكاسل سيحمل شرط جزائي يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وانضم صاحب الـ 25 عامًا إلى صفوف نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ليون الفرنسي في صفقة كانت الأغلى بتاريخ النادي الإنجليزي بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.

ولعب جيماريش مع نيوكاسل في 60 لقاء بجميع المسابقات وسجل 10 أهداف.

وكان نيوكاسل استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع ميلان الإيطالي في أرضه سلبيًا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقع نيوكاسل في مجموعة الموت بالأبطال رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني.

ويلعب نيوكاسل غدًا مع شيفيلد يونايتد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ولم يقدم نيوكاسل مستويات مميزه في بداية البريميرليج هذا الموسم، بعدما تلقى 3 هزائم في أول خمس جولات.

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