الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يتعادل سلبيًا مع ميلان ولايبزيج يقتنص 3 نقاط من يانج بويز

نيوكاسل وميلان
نيوكاسل وميلان

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة ميلان الإيطالي وضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسيطر ميلان على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، لكن لاعبي الفريق أهدروا العديد من الفرص المحققة.

وفي وقت لاحق اليوم، يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني ضمن المجموعة ذاتها.

وبدأ لايبزج الألماني مشواره في النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا بانتصار مثير على مضيفه يانج بويز السويسري 3 -1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة للبطولة القارية. 

وتقدم المدافع الفرنسي محمد سيماكان بهدف مبكر للايبزج بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة، لكن المهاجم الكونغولي ميشاك ايليا أدرك التعادل ليانج بويز في الدقيقة 33. 

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط النمساوي كزافير شلاجر الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 75 ثم أكد المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو فوز الفريق الألماني بتسجيله الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

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