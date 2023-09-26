الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليندرز: محمد صلاح قائد بلا شارة والكرة تبتسم عندما تكون معه

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث بيب ليندرز، المدرب المساعد للألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مستوى الدولي الوطني محمد صلاح، نجم الفريق.

ويلتقي ليفربول نظيره ليستر سيتي في دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة غدًا في العاشرة إلا ربعًا مساءً على ملعب أنفيلد.
وقال ليندرز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر، إنه لاعب قيادي ومميز ويحضر في الصالة الرياضية مبكرًا كل يوم".
وشارك محمد صلاح في 7 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق.
وأضاف ليندرز: "عندما أشاهد صلاح أرى احترافية وخبرة كبيرة، هو لاعب قادر على قيادة الفريق بدون شارة، إنه رجل مميز للغاية".
ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول منذ انتقاله عن فريق روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.
وأكمل: "لقد أخبرت صلاح أنا أحب ابتسامتك لأنه عندما تبتسم الكرة تبتسم معك".

منذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه، مشاركًا في 312 مباراة، وسجل 190 هدفًا وصنع 83 لزملائه في الفريق.

ونجح صلاح في قيادة فريق ليفربول لاستعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.
ومثل محمد صلاح المنتخب المصري في مختلف المراحل العمرية، وبدأت مشاركاته مع المنتخب الأول في 3 سبتمبر 2011 بمواجهة منتخب سيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا، وشارك منذ ذلك الحين في 89 مباراة وسجل 49 هدفًا وصنع 29 لزملائه.

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