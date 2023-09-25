رسميًا.. ليفربول يجدد عقد ظهيره الأيسر اليونانى تسيميكاس

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا اليوم الإثنين، عن تجديد عقد لاعبه اليوناني كوستاس تسيميكاس بعقد طويل الأمد.

وكان الدولي اليوناني صاحب الـ27 عامًا أنضم لصفوف الريدز في صيف 2020 قادمًا من أولمبياكوس اليوناني بعقد حتى 2025.

ظهير ليفربول شارك مع الفريق في 63 لقاء بجميع المسابقات وصنع 12 هدفًا ولم يسجل أي أهداف.

ونجح الدولي اليوناني خلال 3 مواسم مع الفريق في التتويج بلقبين كأس الاتحاد والرابطة الإنجليزيين.

وواصل ليفربول انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 3 - 1 على ضيفه وست هام يونايتد، الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي نال خسارته الثانية على التوالي، عند 10 نقاط في المركز السابع. وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، تسبب فيها (الفرعون المصري).

وبهذا الهدف، كرر محمد صلاح، إنجازه الذي حققه في الفترة من أغسطس 2021 حتى ديسمبر من نفس العام، عندما أسهم في هز الشباك خلال 12 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز.