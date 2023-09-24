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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2023/2024 بعد هدف محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

يرغب كثير من المتابعين في معرفة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024، خاصة بعد تسجيل محترفنا المصري محمد صلاح، هدفًا لفريقه ليفربول، في شباك وست هام يونايتد.

أحدث أهداف الدوري الإنجليزي 2023-2024

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

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ليفربول يهزم وست هام بثلاثية فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح يسجل

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أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بهدفه فى وست هام

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول، في الدقيقة 16، من ركلة جزاء تحصل عليه بعد عرقلته من قبل نايف أكرد، ليسجل ثالث أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما شهدت مباريات الأحد، تسجيل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، هدفين، ليقود فريقه توتنهام هوتسبير للتعادل مع أرسنال، في ديربي شمال لندن، رافعًا رصيده من الأهداف لـ 5، في وصافة جدول ترتيب الهدافين.

ولا يزال النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على رأس قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، منفردًا ومحلقًا وحيدًا، برصيد 8 أهداف، بعدما سجل هدفًا في انتصار فريقه على نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل.

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ليفربول يهزم وست هام بثلاثية فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح يسجل

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023/2024

ونستعرض تباعًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2023/2024:

- المركز الأول: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 8 أهداف

- المركز الثاني: سون هيونج مين (توتنهام هوتسبير) - 5 أهداف

- المركز الثالث: جارود بوين (وست هام يونايتد) - 4 أهداف

- إيفان فيرجسون (برايتون) - 4 أهداف

- بريان مبيومو (برينتفورد) - 4 أهداف

- أودسون إدوارد (كريستال بالاس) - 4 أهداف

- المركز السابع: محمد صلاح (ليفربول) - 3 أهداف

- داروين نونيز (ليفربول) - 3 أهداف

- سولي مارش (برايتون) - 3 أهداف

- كاورو ميتوما (برايتون) - 3 أهداف

- كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) - 3 أهداف

- بوكايو ساكا (أرسنال) - 3 أهداف

هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب هدافى الدورى الانجليزى الدورى الانجليزى محمد صلاح إيرلينج هالاند الممتاز ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 2024

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