هالاند أساسيًا.. تشكيل مان سيتي أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة النجم الأحمر الصربي في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل الفريق الإنجليزي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر، فشهد قيادة النرويجي إيرلينج هالاند لخط الهجوم، فيما يشارك ماتيوس نونيز للمرة الأولى أساسيًا مع “السيتيزينز”.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - ناثان آكي - سيرجي جوميز

خط الوسط: رودريجو - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيس

خط الهجوم: فيل فودين - جولين ألفاريز - إيرلينج هالاند

ويتواجد ضمن منافسات نفس المجموعة، فريقي لايبزيج الألماني، ويانج بويز السويسري.

يُذكر أن مانشستر سيتي تُوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، على حساب إنتر الإيطالي.