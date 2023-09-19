الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يصطدم بنيوكاسل وباريس سان جيرمان يستضيف دروتموند بدورى أبطال أوروبا

ميلان
ميلان

يصطدم فريق ميلان الإيطالي بضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الليلة، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد بدوري أبطال أوروبا

وتقام المباراة في الثامنة إلا الربع مساءً، على ملعب سان سيرو بمدينة ميلان.

وبشكل خاص، يرغب فريق نيوكاسل في تحقيق الفوز بمباراة اليوم من أجل تحقيق أفضل بداية له في عودته لدوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر 20 عامًا.

ويأمل فريق ميلان في تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها في مباراة الديربي أمام نظيره إنتر بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لوضع قدمه مبكرًا في المنافسة على المراكز المؤهلة للدور المقبل من البطولة، خاصة أن المنافسة على التأهل ستكون الأشرس في دور المجموعات، إذ يلتقي في نفس المجموعة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني في العاشرة مساءً على ملعب حديقة الأمراء.

ويفتقد فريق باريس سان جيرمان خدمات كل من: "ماركو أسنسيو، بيرسينل كيمبمبي، نونو مينديز، موكيلي، سرجيو ريكو، ألكساندر ليتيلير".

وتتطلع فرق المجموعة الأربعة لتحقيق الفوز في مباراتي اليوم للدخول بقوة في الصراع المنتظر على بطاقتي التأهل.

ويغيب عن فريق ميلان في مباراة اليوم كل من: "إسماعيل بن ناصر، بيير كالولو، ماتيا كالدارا".

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