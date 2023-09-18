الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معتذرًا عن أداء فريقه.. مدرب ميلان: “أشعر بمرارة خسارة الديربي”

بيولي
بيولي

اعتذر ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الإيطالي، عن أداء فريقه في لقاء إنتر بـ"ديربي الغضب" قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي غدًا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال “بيولي” خلال مؤتمر صحفي اليوم: “أشعر بمرارة خسارة الديربي وأعلم أنني أدرب فريقا قويا قادر على القيام بردة فعل بعد هذه الخسارة”.

وتابع بيولي عن لاعبه السابق تونالي: “أعتقد أنه سيكون من المثير للغاية مواجهة ساندرو تونالي. سأعانقه بشدة. كان ساندرو لاعبا مهما خلال الفترة التي قضيناها معا.. فزنا بالألقاب معا”.

وأضاف: “أنا مدين للجماهير التي تدعمنا دائما  حتى عندما نلعب بشكل سيء، سنقوم بكل شيء لجعل هذا الموسم يسير بشكل إيجابي”.

وخرج ميلان من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام منافسه إنتر في الدور قبل النهائي وتعني الهزيمة في الدوري الإيطالي يوم السبت أنهم خسروا الآن جميع مباريات القمة الخمس في 2023.

وإلى جانب نيوكاسل، سيواجه ميلان أيضا باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

بيولي ستيفانو بيولي ميلان دوري ابطال اوروبا نيوكاسل يونايتد

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