الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا يحدد موقف المصابين: لم يتغير شيء بعد الفوز ببطولة الموسم الماضي

جوارديولا
جوارديولا

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه يدخل بنفس روح التتويج بـ دوري أبطال أوروبا مع بداية الموسم الجاري.

قال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مباراة ريد ستار الصربي غدًا في انطلاق دور المجموعات:“كل موسم نحن نبدأ المسابقة بالمباراة الأولى، والهدف هو الفوز بهذه المباراة، والتأهل من دور المجموعات، لم يتغير شيء بعد الفوز بالبطولة الموسم الماضي.”.

وعن إصابة كوفاسيتش وستونز وجريليش قال:“أعتقد أنهم يتحسنون في الوقت الحالي، لكن ليس لمباراة الغد، نتمنى تواجدهم في مباراة نوتنجهام وباقي المباريات لأننا نحتاجهم”.

وعن الوافد الجديد جيريمي دوكو تابع:“لعب بشكل جيد جدًا، كنت مندهش لأننا نعرف جودته ولكننا لم نتوقع ذلك، هو تهديد قوي”.

وأتم جوارديولا:"تواجه مشكلة عندما يكون لديك العديد من حالات الإصابة. قد لا تواجه المشكلة اليوم، وإنما خلال ثلاث أو أربع أو خمس مباريات. أمامنا مباراة أمام نيوكاسل في كاس كاراباو، لكنني سأضطر للدفع ببعض اللاعبين من فريق الصف الثاني.".

وحول مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام وست هام إلى الفوز 3 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول السبت، وقد لعب جوليان ألفاريز وإيدرسون دورا بارزا في الفوز رغم عودتها قبل أيام معدودة من المشاركة مع منتخبي الأرجنتين والبرازيل، على الترتيب.

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