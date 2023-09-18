الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافي يعلن قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة رويال أنتويرب البلجيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أنتويرب البلجيكي، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - استرالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيناجو مارتينيز - جوليس كوندي – أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي.

خط وسط الملعب: جافي - أوريول روميو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان – كاسادو – فيرمين - سيرجي روبيرتو.

في خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس – رافينيا - لامين يامال.

 

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غيابات برشلونة قبل مواجهة أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

وشهدت قائمة برشلونة، عودة اللاعب الشاب فيرمين، بجانب تواجد جواو كانسيلو وجواو فيليكس.

بينما شهدت القائمة غياب الثنائي بيدري جونزاليس ورونالد أراوخو؛ بسبب الإصابة، رغم مشاركة الأخير في التدريبات الجامعية للفريق الكتالوني.

ويتواجد فريق برشلونة في المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أندية رويال أنتويرب البلجيكي، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني.

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