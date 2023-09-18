الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في الموسم الجديد 2023-2024، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، المُقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء.

مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2023-2024، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الموافق 19 و20 سبتمبر الجاري.

وتأتي موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

• يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر

- ميلان الإيطالي × نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- يونج بويز السويسري × لايبزيج الألماني: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- باريس سان جيرمان الفرنسي × بروسيا دورتموند الألماني: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- شاختار دونيتسك الأوكراني × بورتو البرتغالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مانشستر سيتي الإنجليزي × النجم الأحمر الصربي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- لاتسيو الإيطالي × أتلتيكو مدريد الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- برشلونة الإسباني × أنتويرب البلجيكي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- فينورد الهولندي × سيلتك الاسكتلندي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

• يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر

- ريال مدريد الإسباني × يونيون برلين الألماني: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- جالطة سراي التركي × كوبنهاجن الدنماركي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- بايرن ميونخ الألماني × مانشستر يونايتد الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- بنفيكا البرتغالي × سالزبورج النمساوي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- سبورتنج براجا البرتغالي × نابولي الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- أرسنال الإنجليزي × بي إس في آيندهوفن الهولندي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- إشبيلية الإسباني × لانس الفرنسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- ريال سوسييداد الإسباني × إنتر ميلان الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

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قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، التي أقيمت يوم 31 أغسطس الماضي، قد أسفرت عن مواجهات نارية في دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يصطدم فريق بايرن ميونخ الألماني بنظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكذلك قمة نارية بين بايريس سان جيرمان الفرنسي ضد بروسيا دورتموند الألماني، في مستهل مشوارهم بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وتُعد المجموعة السادسة هي الأقوى والأصعب في دور المجموعات بدوري الأبطال، والتي تضم أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، بروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

كفة متوازنة بين باريس سان جيرمان ودورتموند قبل قمة دورى أبطال أوروبا

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024

القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024

ومن المقرر أن تُذاع منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية "beIN Sports ".

مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024
مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024

 

مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024

1- المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني – مانشستر يونايتد الإنجليزي – كوبنهاجن الدنماركي – جالطة سراي التركي.

2- المجموعة الثانية: أرسنال الإنجليزي – إشبيلية الإسباني – أيندهوفن الهولندي – لانس الفرنسي.

3- المجموعة الثالثة: ريال مدريد الإسباني - نابولي الإيطالي – سبورتنج براجا البرتغالي – يونيون برلين الألماني.

4- المجموعة الرابعة: إنتر ميلان الإيطالي – بنفيكا البرتغالي - ريال سوسيداد الإسباني – ريد بول سالزبورج النمساوي.

5- المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد الإسباني – لاتسيو الإيطالي – فينورد الهولندي – سيلتيك الاسكتلندي.

6- المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

7- المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – لايبزيج الألماني – النجم الأحمر الصربي – يونج بويز السويسري.

8- المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني – بورتو البرتغالي – شاختار دونيتسك الأوكراني – رويال أنتويرب البلجيكي.

دوري ابطال اوروبا دور المجموعات مانشستر سيتى ريال مدريد مانشستر يونايتد ارسنال باريس سان جيرمان الموسم الجديد 2023-2024 القنوات الناقلة

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