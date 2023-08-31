الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

قرعة دور المجموعات
قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة مراسم قرعة "التشامبيونزليج"، التي ستُجرى اليوم الخميس.

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

ونستعرض لكم كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وذلك على النحو التالي:

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 

من المقرر أن يكون موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024، غدًا الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024

ستُذاع مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية "beIN Sports NEWS".

كما يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بنقل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 من خلال منصاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقعه الرسمي.

نظام بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024

- تنقسم الأندية المتأهلة (32 ناديًا) على 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق.

- سيتم تقسيم الأندية إلى 4 مستويات، لتضم المجموعة فريقًا من كل مستوى.

- كما سيتم استبعاد الأندية المنتمية لنفس الدولة عن بعضها البعض في دور المجموعات.

- كذلك لا يلعب فريقان من تصنيف واحد في مجموعة واحدة.

- سيتأهل للأدوار الإقصائية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، على أن ينتقل صاحب المرتبة الثالثة إلى بطولة الدوري الأوروبي، فيما يودع متذيل الترتيب المنافسات القارية.

- وبعد الانتهاء من القرعة، سيلعن "يويفا" عن مواعيد كافة مباريات دور المجموعات، علمًا بأن الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، يتأهلان إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

- بينما تذهب الفِرق صاحبة المركز الثالث في كل مجموعة إلى الملحق الإقصائي في الدوري الأوروبي، لمواجهة أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي، لخطف بطاقات التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

- ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

- ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة أيضًا توزيع الجوائز السنوية بمختلف الفئات لأفضل اللاعبين والمدربين.

- وسيُعلن خلال الحفل عن المتوجين بجوائز لاعب العام ومدرب العام، في فئتي الرجال والسيدات.

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تصنيف الأندية المُشاركة في دوري أبطال أوروبا

- المستوى الأول: مانشستر سيتي – إشبيلية – برشلونة – نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – بنفيكا - فينورد.

- المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد – لايبزيج – بورتو - أرسنال.

- المستوى الثالث: شاختار دونتسك – سالزبورج – ميلان - سبورتينج براجا – آيندهوفن – لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.

- المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي – سلتيك – نيوكاسل يونايتد - يونيون برلين – أنتويرب - لانس.

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