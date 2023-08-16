تقرير: السعودية تبحث مع يويفا إمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن تحرك المملكة العربية السعودية للحصول على حق المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وجذب الدوري السعودي عددًا من نجوم كرة القدم العالميين خلال الفترة الماضية، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.



وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالي فإن المملكة العربية السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" احتمالية مشاركة بطل الدوري السعودي في بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-2025.

وأفادت الصحيفة أن السعودية ترغب في الحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا والذي سينطلق بمشاركة 36 فريقًا وليس 32 فقط.