تشكيل قرعة مجموعات دورى أبطال أوروبا 2023-2024

سحبت اليوم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بمدينة موناكو الفرنسي.

ويقام اليوم حفل سحب القرعة والإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا لموسم 2022-2023 بحفل في مدينة موناكو الفرنسية.



وجاءت مجموعات دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الانجليزي، إف سي كوبنهاجن الدنماركي، جالاتا سراي التركي.



المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني، أرسنال الانجليزي، بي إس في أيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي.



المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، سبورتنج براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني.



المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، إنتر الإيطالي، ريد بول سالزبورج النمساوي، ريال سوسيداد.



المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سيلتيك الاسكتلندي.



المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي، بروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل يونايتد الانجليزي.



المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، ريد بول لايبزيج الألماني، ريد ستار بلجراد الصربي، يونج بويز السويسري



المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونتيسك الأوكراني،



وتقام البطولة بنظامها الحالي للمرة الأخيرة قبل أن تقام في الموسم المقبل بالنظام الجديد بمشاركة 36 فريقًا، ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لدور الـ16 للبطولة فيما ينتقل صاحب المركز الثالث لبطولة الدوري الأوروبي، ويودع صاحب المركز الأخير منافسات البطولة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن مواعيد مباريات دور المجموعات بشكل رسمي، يوم السبت المقبل.

ووفقًا لقواعد البطولة تم إبعاد الأندية المنتمية لنفس الدولة عن بعضها البعض في دور المجموعات، وكذلك تواجد فريق واحد من كل تصنيف في كل مجموعة.

وحقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد الفوز على نظيره إنتر الإيطالي في المباراة النهائية للبطولة بهدف دون رد، فيما يحمل فريق ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي للفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبًا.

ويأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا خلف ريال مدريد برصيد 7 ألقاب وخلفه بايرن ميونخ الألماني برصيد 6 ألقاب ثم برشلونة الإسباني بـ5 ألقاب.