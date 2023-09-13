الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، المُقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، عن مواجهات نارية، حيث يصطدم فريق بايرن ميونخ الألماني بنظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في مستهل مشوارهما بدور المجموعات بالتشامبيونزليج.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2023-2024، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الموافق 19 و20 سبتمبر الجاري.

• يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر

- ميلان الإيطالي × نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- يونج بويز السويسري × لايبزيج الألماني: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- باريس سان جيرمان الفرنسي × بروسيا دورتموند الألماني: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- شاختار دونيتسك الأوكراني × بورتو البرتغالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مانشستر سيتي الإنجليزي × النجم الأحمر الصربي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- لاتسيو الإيطالي × أتلتيكو مدريد الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- برشلونة الإسباني × أنتويرب البلجيكي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- فينورد الهولندي × سيلتك الاسكتلندي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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• يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر

- ريال مدريد الإسباني × يونيون برلين الألماني: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- جالطة سراي التركي × كوبنهاجن الدنماركي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- بايرن ميونخ الألماني × مانشستر يونايتد الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- بنفيكا البرتغالي × سالزبورج النمساوي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- سبورتمج براجا البرتغالي × نابولي الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- أرسنال الإنجليزي × بي إس في آيندهوفن الهولندي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- إشبيلية الإسباني × لانس الفرنسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- ريال سوسييداد الإسباني × إنتر ميلان الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024

ومن المقرر أن تُذاع منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية "beIN Sports ".

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