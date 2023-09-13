رغم الأزمة.. مبابي يتصدر قائمة أفضل 10 لاعبين بالدوريات الكبرى

تعود عجلة المنافسات في الدوريات الخمس الكبرى للدوران، بدءًا من يوم الجمعة المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وقبل بداية فترة التوقف الدولي، تألق العديد من اللاعبين رفقة أنديتهم ونجحوا في خطف الأنظار مبكرًا، في انطلاقة الموسم الجاري 2023-2024، رغم مرور 4 جولات في الدوري الإنجليزي، الإسباني والفرنسي، ومرور ثلاث جولات في الدوري الإيطالي والألماني.

أفضل لاعبي الدوريات الخمس الكبرى في موسم 2023-2024

ورصدت شبكة "Sofascore" العالمية، أفضل لاعبي الدوريات الخمس الكبرى في انطلاقة موسم 2023-2024 الجاري، والذين حصلوا على أعلى تقييم قبل فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك على النحو التالي:

أفضل لاعبي الدوريات الخمس الكبرى في انطلاقة موسم 2023-2024

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

رغم أزمة كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، واستبعاده من الجولة التحضيرية للفريق قبل بداية الموسم، ولكنه تألق بشدة مع فريقه في انطلاقة الموسم الجاري، ليحصل على تقييم 8.50 كأفضل لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن.

وشارك كيليان مبابي في ثلاث مباريات مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم خمس أهداف.

2- الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)

توهج جود بيلينجهام رفقة ناديه الجديد ريال مدريد، المنضم حديثًا إليه في صيف 2023 المنصرم.

ورغم أن جود بيلينجهام ليس مهاجمًا صريحًا، ولكنه تمكّن من تسجيل 5 أهداف وصنع هدفًا آخر، وذلك خلال مشاركته في أربع مباريات مع ريال مدريد، ليحصل على تقييم 8.40 كثاني أفضل لاعبي "بيج 5" حتى الآن.

3- النيجيري فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن)

تواجد فيكتور بونيفاس في المركز الثالث في قائمة الأفضل في الدوريات الكبرى بتقييم 8.40، وذلك بعد تألقه مع باير ليفركوزن في انطلاقة الموسم حتى الآن.

وشارك فيكتور بونيفاس في ثلاث مباريات مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني، سجل خلالهم أربع أهداف وصنع هدفين آخرين.

4- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

بالتقييم ذاته 8.40، تواجد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في المركز الرابع في قائمة الأفضل في الدوريات الأوروبية، بعد توهجه مع إنتر ميلان في بداية الموسم الجاري.

وشارك لاوتارو مارتينيز في ثلاث مباريات مع إنتر ميلان، سجل خلالهم خمس أهداف.

5- الياباني تاكومي مينامينو (موناكو)

يواصل تاكومي مينامينو تألقه مع فريقه موناكو الفرنسي للموسم الثاني على التوالي، حيث حصل على تقييم 8.35 في قائمة الأفضل في الدوريات الأوروبية.

وشارك تاكومي مينامينو في أربع مباريات مع موناكو، سجل خلالهم ثلاث أهداف، وصنع مثلهم ثلاث تمريرات حاسمة.

6- الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)

يتواجد أليساندرو باستوني في المركز السادس في القائمة، بعدما حصل على تقييم 8.23 ، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع إنتر ميلان.

وشارك المدافع أليساندرو باستوني في ثلاث مباريات مع إنتر ميلان في انطلاق الموسم الجاري.

7- الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

بتقييم 8.20 ، احتل رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، المركز السابع في قائمة الأفضل أوروبيًا في الدوريات الخمس الكبرى.

وشارك رودري في 4 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا آخر.

8- الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ)

حصل ليروي ساني، جناح بايرن ميونخ، على تقييم 8.17 ، بعدما قدّم أداءً مميزًا مع العملاق البافاري منذ انطلاقة الموسم الجاري 2023-2024.

وشارك ليروي ساني في ثلاث مباريات مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، سجل خلالهم ثلاث أهداف.

9- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتى)

للموسم الثاني على التوالي، يواصل إيرلينج هالاند خطف الأنظار والأنفاس بعد توهجه الشديد مع مانشستر سيتي، ليحصل على تقييم 8.10 يحتل بهم المركز التاسع في قائمة الأفضل في الدوريات الأوروبية الكبرى في انطلاق الموسم الجاري.

وتمكّن إيرلينج هالاند من تسجيل 6 أهداف، وصنع هدفًا آخر في 4 مباريات فقط مع مانشستر سيتي حتى الآن.

10- الإنجليزي جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير)

تألق جيمس ماديسون رفقة ناديه الجديد توتنهام هوتسبير، المنضم حديثًا إليه في صيف 2023 المنصرم.

واحتل جيمس ماديسون المركز العاشر في قائمة الأفضل في الدوريات الكبرى الأوروبية، بعدما حصل على تقييم 8.07، وذلك بعدما شارك في أربع مباريات مع توتنهام في الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.