جوارديولا يعود لقيادة مانشستر سيتي أمام وست هام

كشفت تقارير صحفية، أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يعود لقيادة الفريق بداية من لقاء وست هام المقبل.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن جوارديولا تعافى تمامًا من العملية التي خضع لها منذ شهر وغاب على أثرها عن السيتي.

وأضاف التقرير، أن جوارديولا يقود السيتي أمام وست هام في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

جوارديولا يخضع لعملية جراحية

من جانبه، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، خضوع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لعملية جراحية ناجحة.

وقال بيان السيتي: “خضع بيب جوارديولا اليوم لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر”.

وأضاف: “وكان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا، وكانت الجراحة ناجحة وسيتعافى بيب الآن ويستعيد تأهيله في برشلونة”.

وأتم: “في غيابه، سيشرف المساعد خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول في ملعب التدريب وسيتولى مهامه على خط التماس حتى عودة جوارديولا، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة”.