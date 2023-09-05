جوارديولا مرشح لخلافة ساوثجيت فى تدريب إنجلترا عقب يورو 2024

كشفت تقارير صحفية، عن البديل المحتمل لجاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، في منصبه حال رحيله.

ويتولى ساوثجيت منصب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي منذ سبتمبر 2016، ويمتد عقده مع الأسود الثلاثة حتى ديسمبر 2024.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يستهدف التعاقد مع بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في منصب المدير الفني للمنتخب في حالة رحيل جاريث ساوثجيت عن منصبه عقب نهاية بطولة أمم أوروبا المقبلة.

ويتولى جوارديولا تدريب فريق مانشستر سيتي منذ صيف عام 2016 وينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2025.

وقاد بيب جوارديولا فريق مانشستر سيتي للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي 5 مرات كانت أولها في موسم 2017/ 2018، وتلاها في موسم 2018/ 2019، ثم فاز باللقب في 3 مواسم متتالية وهي 2020/ 2021، 2021/ 2022، 2022/ 2023.

كما حقق بيب لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 4 مرات، والدرع الخيرية مرتين.